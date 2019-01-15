Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fırtına Balıkçıları da Vurdu, Balıkçılar Tekneleri Kurtarma Telaşına Düştü

Antalya'da Fırtına Balıkçıları da Vurdu, Balıkçılar Tekneleri Kurtarma Telaşına Düştü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, limanda bulunan balıkçı barınağının duvarını yıktı.

Antalya'da Fırtına Balıkçıları da Vurdu, Balıkçılar Tekneleri Kurtarma Telaşına Düştü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, limanda bulunan balıkçı barınağının duvarını yıktı. Olayda, bölgedeki 50'ye yakın balıkçı teknesinden bazıları zarar görürken, birkaç teknenin de sular altında kaldığı öğrenildi. Balıkçılar, su üstündeki tekneleri karaya çıkarmak için bölgeye vinç getirdi.

Alanya'ya bağlı Türkler Mahallesi'nde bulunan yat limanındaki balıkçı barınağında, bugün oluşan dev dalgalardan dolayı barınağın duvarları tamamen yıkıldı. Olayda, limanda bulunan 50'ye yakın balıkçı teknesinden bazıları zarar gördü, birkaç tane teknenin de sular altında kaldığı öğrenildi. Bölgedeki balıkçılar dalgalar sebebiyle vinç yardımıyla teknelerini barınaktan karaya çıkartmak için büyük çaba sarf etti. Teknesi zarar gören balıkçı, " Halimizi görüyorsunuz bir şey dememize gerek yok liman dümdüz oldu, yetkililerden halimizi görmesini istiyoruz. Servetimizi döktük yine de baş edemedik. Şu andan itibaren yapabileceğimiz hiçbir şey yok." dedi.

Öte yandan İncekum sahilinde bulunan plajda da dalgalar sebebiyle su altında kalınca büfe işletmecileri sahilde bulunan eşyaları kurtarıcı ile kaldırdı, denizin rengi kahverengine döndü. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:29 Kaynak: İHA

Alanya, Antalya, 3. Sayfa
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