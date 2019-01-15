Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fırtına Balıkçıları da Vurdu, Balıkçılar Tekneleri Kurtarma Telaşına Düştü

Antalya'da Fırtına Balıkçıları da Vurdu, Balıkçılar Tekneleri Kurtarma Telaşına Düştü

12 dakika önce

Antalya'da fırtına balıkçıları da vurdu, balıkçılar tekneleri kurtarma telaşına düştü Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, balıkçı barınağının duvarını yıktı Fırtına, limanda bulunan balıkçı teknelerine zarar gördü, bir çok tekneyi batırdı.

Antalya'da fırtına balıkçıları da vurdu, balıkçılar tekneleri kurtarma telaşına düştü
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, balıkçı barınağının duvarını yıktı
Fırtına, limanda bulunan balıkçı teknelerine zarar gördü, bir çok tekneyi batırdı.

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına, limanda bulunan balıkçı barınağının duvarını yıktı. Olayda, bölgedeki 50'ye yakın balıkçı teknesinden bazıları zarar görürken, birkaç teknenin de sular altında kaldığı öğrenildi. Balıkçılar, su üstündeki tekneleri karaya çıkarmak için bölgeye vinç getirdi.
Alanya'ya bağlı Türkler Mahallesi'nde bulunan yat limanındaki balıkçı barınağında, bugün oluşan dev dalgalardan dolayı barınağın duvarları tamamen yıkıldı. Olayda, limanda bulunan 50'ye yakın balıkçı teknesinden bazıları zarar gördü, birkaç tane teknenin de sular altında kaldığı öğrenildi. Bölgedeki balıkçılar dalgalar sebebiyle vinç yardımıyla teknelerini barınaktan karaya çıkartmak için büyük çaba sarfetti. Tekneki zarar gören balıkçı, " Halimizi görüyorsunuz bişey dememize gerek yok liman dümdüz oldu, yetkililerden halimizi görmesini istiyoruz. Servetimizi döktük yine de baş edemedik. Şu andan itibaren yapabileceğimiz hiçbir şey yok." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:20 Kaynak: İHA

Alanya, Antalya, 3. Sayfa, Güncel
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