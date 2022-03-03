Antalya'da fırtına büyükşehir belediyesini teyakkuza geçirdi - Son Dakika
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Antalya'da fırtına büyükşehir belediyesini teyakkuza geçirdi

03.03.2022 13:12

Antalya'da fırtına büyükşehir belediyesini teyakkuza geçirdi Ekipler 79 su baskını, 14 araçtan tahliye, 1 çatı uçması, 5 ağaç devrilmesi olayına müdahale etti Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da fırtına büyükşehir belediyesini teyakkuza geçirdi

Ekipler 79 su baskını, 14 araçtan tahliye, 1 çatı uçması, 5 ağaç devrilmesi olayına müdahale etti

ANTALYA - Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, gece ve gündüz tüm ekipleri ile teyakkuzda kalarak yaşanan, olumsuzluklara müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye, ASAT, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri ekipleri tüm birimleriyle kesintisiz görev yaptı.

Hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri merkez ve ilçelerde su baskını, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara koştu. İtfaiye ekipleri, Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Döşemealtı, Alanya ve Kemer ilçelerinde toplam 79 su baskını, 14 araçtan tahliye, 1 çatı uçması, 5 ağaç devrilmesi olayına müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri akşam saatlerinden itibaren gelen ihbarları anında değerlendirdi. Birçok noktada yola devrilen ağaç ve ağaçlardan kopan dallar trafik ve can güvenliği için hızla kaldırıldı. ASAT ekipleri de, kent içinde tıkanan mazgalları açarken, iş makineleri ile su taşkınlarını önlemeye çalıştı.

Öte yandan, Alanya'da İmamlı, Büyükpınar-Uğrak, Çamlıca-Türktaş, Süleymanlar-Kayabaşı grup yolu olmak üzere toplam üç noktada heyelan meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yoğun çalışmayla 7 mahalleye ulaşım sağlayan yoları kısa sürede yeniden ulaşıma açtı.

Antalya'da fırtına büyükşehir belediyesini teyakkuza geçirdi
Antalya'da fırtına büyükşehir belediyesini teyakkuza geçirdi
Antalya'da fırtına büyükşehir belediyesini teyakkuza geçirdi

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Büyükşehir Belediyesi, su baskını, Antalya, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'da fırtına büyükşehir belediyesini teyakkuza geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da fırtına büyükşehir belediyesini teyakkuza geçirdi - Son Dakika
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