Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fırtına Dev Dalgalar Oluşturdu

Antalya'da Fırtına Dev Dalgalar Oluşturdu

1 saat önce

Antalya sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da Fırtına Dev Dalgalar Oluşturdu, System.String[]
Antalya sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde dev dalgalar sahile ulaştı. Taşan bir dere nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Turizm kenti Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu. Dalgalar, sahildeki Akdeniz Bulvarına kadar ulaştı. Bulvardan geçen araç sürücüleri yola kadar ulaşan dalgalar sebebiyle zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, tehlike oluşturan yolu kontrollü şekilde açık tutuyor.

Dalgaları görüntülemek isteyenler de rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı. Dalgaya ve yağmura aldırmayanlar ıslanmayı göze alıp fotoğraf çekti.

Yol trafiğe kapandı

Kuvvetli yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı Deresinin debisi yükseldi. Boğaçayı'ndan gelen alüvyonlar Konyaaltı sahilini kahverengiye bürüdü. Çakırlar Mahallesi ile Hurma Mahallesi'ni birbirine bağlayan köprü, su seviyesi artınca yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 422 Sokak'ta bulunan kreşin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Uçan çatı sokağa düşerken karşı binanın demir korkuluklarını yıktı. Kaleiçi Yat Limanı'nda bağlı bulunan teknelerin sahipleri sık sık teknelerini kontrol etti.

Atatürk Parkı'nda da dev dalgalar falezler boyunca yükseldi. Öte yandan Döşemealtı ilçesinde Kuruçay olarak bilinen derenin yoğun yağış nedeniyle taştığı görüldü. Fatma Kaya isimli vatandaş, fırtınaya rağmen sporuna devam ettiğini söyledi.

Taşan Boğaçayı'ndan aracıyla karşıya geçemeyen Halil Çelik "Günlerdir çok yağmur yağıyor. Dün gece de yoğun yağıştan dere taştı. Karşıda işletmemiz vardı geçemedik. Konyaaltı sahilinde de şiddetli fırtına var. Dalgalar çok yüksek" dedi.

Sahil kenarında bulunan işletmelerin süs bitkileri de sular altında kaldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Konyaaltı, Dalgalar, Antalya, 3. Sayfa
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