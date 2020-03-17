Antalya'da fırtına etkili oluyor - Son Dakika
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Antalya'da fırtına etkili oluyor

6 saat önce

Antalya'da fırtına etkisini gösteriyor.

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Antalya'da fırtına etkisini gösteriyor.

Sıcaklığın azaldığı, az bulutlu açık havanın hakim olduğu kent merkezinde, öğle saatindeki hava sıcaklığı 13 derece ölçüldü. Şiddetli rüzgar, kuzey yönlerden fırtına şeklinde eserek kentteki günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının sahil kesimlerinde 4 ila 6, iç kesimlerde 8 ila 10 derece azalabileceğini, akşam ve gece saatlerinde Burdur, Isparta genelinde, Muğla'nın ve Antalya'nın iç kesimlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli don olayı görülebileceğini açıkladı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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