Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fırtına Güneş Kollektörünü Söktü

Antalya'da Fırtına Güneş Kollektörünü Söktü

54 dakika önce

Antalya'da fırtına güneş kollektörünü söktü 8 katlı binanın üzerindeki tank, kaldırımdaki elektrikli bisikletin üzerine düştüANTALYA - Antalya'da şiddetli fırtına nedeniyle 8 katlı binanın çatısından içi su dolu güneş kollektörü kaldırımdaki park hallindeki elektrikli bisikletin üzerine düştü.

Antalya'da fırtına güneş kollektörünü söktü
8 katlı binanın üzerindeki tank, kaldırımdaki elektrikli bisikletin üzerine düştü

ANTALYA - Antalya'da şiddetli fırtına nedeniyle 8 katlı binanın çatısından içi su dolu güneş kollektörü kaldırımdaki park hallindeki elektrikli bisikletin üzerine düştü.
Antalya sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Haşim İşcan Mahallesi Recep Peker Caddesi üzerine 8 katlı bir binanın çatısından içi su dolu güneş kollektörü düştü. Kaldırımda park halindeki elektrikli bisikletin üzerine düşen kollektör maddi hasara neden oldu. Düşme esnasında kaldırımda herhangi bir yayanın geçmemesi olası bir yaralanma yada can kaybını önledi. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı.
Bölgede esnaflık yapan Osman Kozkıran, havanın sabahtan veri aşırı rüzgarlı olduğunu belirterek, "Öğle saatlerinde binanın çatısından kaldırıma gün ısı sistemi düştü. Ne olduğunu anlamadık. Bir kaçta yaya vardı yolda son anda kurtuldu. Can kaybı da olabilirdi" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:19 Kaynak: İHA

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