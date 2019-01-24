Antalya'da Fırtına Güneş Kollektörünü Söktü
54 dakika önce
Antalya'da fırtına güneş kollektörünü söktü 8 katlı binanın üzerindeki tank, kaldırımdaki elektrikli bisikletin üzerine düştüANTALYA - Antalya'da şiddetli fırtına nedeniyle 8 katlı binanın çatısından içi su dolu güneş kollektörü kaldırımdaki park hallindeki elektrikli bisikletin üzerine düştü.
Antalya
'da fırtına güneş kollektörünü söktü
8 katlı binanın üzerindeki tank, kaldırımdaki elektrikli bisikletin üzerine düştü
ANTALYA - Antalya'da şiddetli fırtına nedeniyle 8 katlı binanın çatısından içi su dolu güneş kollektörü kaldırımdaki park hallindeki elektrikli bisikletin üzerine düştü.
Antalya sağanak yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Haşim İşcan
Mahallesi Recep Peker
Caddesi üzerine 8 katlı bir binanın çatısından içi su dolu güneş kollektörü düştü. Kaldırımda park halindeki elektrikli bisikletin üzerine düşen kollektör maddi hasara neden oldu. Düşme esnasında kaldırımda herhangi bir yayanın geçmemesi olası bir yaralanma yada can kaybını önledi. Polis
bölgede güvenlik önlemi aldı.
Bölgede esnaflık yapan Osman Kozkıran, havanın sabahtan veri aşırı rüzgarlı olduğunu belirterek, "Öğle saatlerinde binanın çatısından kaldırıma gün ısı sistemi düştü. Ne olduğunu anlamadık. Bir kaçta yaya vardı yolda son anda kurtuldu. Can kaybı da olabilirdi" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:19 Kaynak: İHA
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