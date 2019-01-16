Antalya'da Fırtına Nedeniyle 6 Tekne Battı
1 saat önce
Antalya'nın Aksu ilçesinde dün etkili olan fırtına nedeniyle 6 balıkçı teknesi battı, dubalar üstünde duran bir restoran sürüklendi.
Antalya
'nın Aksu
ilçesinde dün etkili olan fırtına nedeniyle 6 balıkçı teknesi battı, dubalar üstünde duran bir restoran sürüklendi.
Edinilen bilgiye göre, fırtına, Antalya'nın birçok ilçesinde olduğu gibi Aksu ilçesinde de etkisini gösterdi. Aksu'nun Kundu Çayı üzerinde bulunan 6 balıkçı teknesi battı, iskeleler hasar gördü.
Çay üzerinde dubalar üzerinde bulunan bir restoran da fırtınanın etkisiyle yaklaşık 1,5 kilometre ileriye sürüklendi. Restoran, denize 50 metre kala kıyıda durdu. Fırtınanın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesiyle tekne sahipleri büyük vinçlerle teknelerinin kıyıya çıkarılması için çalışma başlattı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:37 Kaynak: İHA
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