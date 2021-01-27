Sabah sağanak ve fırtına, öğlen güneşli hava - Son Dakika

Sabah sağanak ve fırtına, öğlen güneşli hava

27.01.2021 17:17

Sabah sağanak ve fırtına, öğlen güneşli hava Güneşi görenler sahile akın ederek dev dalgaların fotoğrafını çekti, define avcıları da demir para ve değerli eşya aradı Sahilde keyif yapan Ayşegül Bulut: "İnanılmaz bir yer burası" Define avcısı Barış Kömür: "Devletin bana plaket vermesi...

Sabah sağanak ve fırtına, öğlen güneşli hava

Güneşi görenler sahile akın ederek dev dalgaların fotoğrafını çekti, define avcıları da demir para ve değerli eşya aradı

Sahilde keyif yapan Ayşegül Bulut: "İnanılmaz bir yer burası"

Define avcısı Barış Kömür: "Devletin bana plaket vermesi lazım"

ANTALYA - Antalya'da gün boyu etkisini gösteren sağanak ve fırtına, öğlen saatlerinde yerini güneşli havaya bırakınca vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline akın ederek metrelerce yükseklikteki dev dalgaları fotoğrafladı. Vatandaşlar, 'İnanılmaz' bir yer burası diye konuşurken, sahildeki define avcıları da, oluşan dalgaların büyüklüğünün kazançlarını olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Antalya'da dün geceden beri etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yerini güneşli havaya bırakınca vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti. Vatandaşlar, 3 renge bürünen Akdeniz'i dev dalgalar eşliğinde fotoğraflamak için adeta yarıştı. Bazı vatandaşlar kıyıya çarpan dev dalgalara kapılmamak için kaçarken, bazıları da o anları sahilin üst kısmındaki bariyerlerden fotoğrafladı. Kimi vatandaşlar güneşlenmeyi ve spor yapmayı, kimisi de çocuklarını parkta oynatmayı tercih etti.

"İnanılmaz bir yer burası"

Arkadaşıyla birlikte sahilde eşsiz manzaranın keyfini çıkaran Naciye Uçar, "Yağmurla birlikte eve kapanmıştık. Güneşi bir anda görünce dışarı çıkma isteği doğdu. Sahile gelmek istedik. Dalgalarla güzel bir anımız kalsın diye fotoğraf çekiniyoruz. Geçen gün denize girenleri görürken, bugün yağmurluydu, tekrar güneş açtı. Antalya yaşamak için çok güzel bir yer" dedi.

Sahilde fotoğraf çekinenlerden Ayşegül Bulut da, "Evden direk çıkıp buraya geldik. İnanılmaz bir yer burası. Her fırtına sonrası güneşi ve denizi görmek gerçekten büyük bir keyif veriyor." İfadelerini kullandı.

Define avcısı: "Devletin bana plaket vermesi lazım"

Define avcısı Barış Kömür ise, fırtınayı beklediklerini belirterek, "Biz zaten bu fırtınayı bekliyorduk. 8-9 yıldır geri dönüşüm işi yapıyorum. Buraya balıkçıların düşürdüğü kurşunlar, milletin cebinden düşen bozuk paraları topluyorum. Devletimizin bastığı bozuk paralar burada hiç olup gidiyor. Sirke ile temizliyorum. Sadece bozuk para değil, gümüş, altın, Atatürk zamanından düşen paraları buluyoruz. Devletin bana plaket vermesi lazım" diye konuştu

Kömür, dalgaların yüksek oluşunun kazançlarını olumlu yönde etkilediğine de işaret ederek "300 sene önce düşen malzeme, yüksek dalgaların dibe vurmasıyla sahile geliyor. Ne kadar yüksek olursa o kadar daha iyi" dedi.

Sabah sağanak ve fırtına, öğlen güneşli hava
Sabah sağanak ve fırtına, öğlen güneşli hava
Sabah sağanak ve fırtına, öğlen güneşli hava
Sabah sağanak ve fırtına, öğlen güneşli hava

Konyaaltı Sahili, Antalya, Fırtına, Define, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sabah sağanak ve fırtına, öğlen güneşli hava - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki hamsi avı yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı Son Dakika: Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 4 şüpheli daha yakalandı Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı
G.Saray'ın transferini son aşamaya getirdiği Mostafa Mohamed, kulübüne rest çekti G.Saray'ın transferini son aşamaya getirdiği Mostafa Mohamed, kulübüne rest çekti         
17:52
Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında         
17:48
Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza töreninde BeIN Sports'u akredite etmedi Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza töreninde BeIN Sports'u akredite etmedi         
17:36
Mesut Özil'e imza töreninde Arda Turan soruldu: Çok yetenekli bir kardeşimiz Mesut Özil'e imza töreninde Arda Turan soruldu: Çok yetenekli bir kardeşimiz         
17:18
MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti         
16:54
Doğumda iki kez kalbi duran kadın hayata döndürüldü ancak yatağa mahkum oldu Doğumda iki kez kalbi duran kadın hayata döndürüldü ancak yatağa mahkum oldu         
16:40
Galatasaray Ali Yavuz Kol'u Yukatel Denizlispor'a kiralık olarak gönderdi Galatasaray Ali Yavuz Kol'u Yukatel Denizlispor'a kiralık olarak gönderdi         
16:23
Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti         
15:32
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı         
14:57
Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor         
14:35
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu         
11:05
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 18:08:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sabah sağanak ve fırtına, öğlen güneşli hava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei