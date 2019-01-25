Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fırtına ve Hortum Felaketinin Yaraları Sarılıyor (4)

Antalya'da Fırtına ve Hortum Felaketinin Yaraları Sarılıyor (4)

8 dakika önce

KEMER'DE HORTUMUN İZLERİ ORTAYA ÇIKTIAntalya'nın Kemer ilçesinde, dün öğle saatlerinde meydana gelen hortum felaketinden kalan izler, bugün ortaya çıkmaya başladı.

Antalya'da Fırtına ve Hortum Felaketinin Yaraları Sarılıyor (4), System.String[]
KEMER'DE HORTUMUN İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Antalya'nın Kemer ilçesinde, dün öğle saatlerinde meydana gelen hortum felaketinden kalan izler, bugün ortaya çıkmaya başladı. Hortumda en fazla hasarın oluştuğu yerlerden ilçe merkezindeki Kemer Devlet Hastanesi'nde çalışmalara başlanırken, dün boşaltılan hastanenin sadece acil bölümünde hizmet veriliyor. Otoparkındaki 30'a yakın aracın hasar gördüğü hastanenin çatısındaki klima santralleri ve çatı sistemlerinde de zarar oluşması nedeniyle ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde bir süre daha hizmet verilemeyeceği, hava muhalefeti olmadığı takdirde pazartesi günü poliklinikler ve yataklı servislerin tamiratlarının tamamlanarak, hizmete açılacağı belirtildi.

Hortumun şiddetinin hissedildiği Çamyuva Mahallesi'nde bulunan Sarıören Mezarlığı'nda ise kökünden sökülen ve hortumun etkisiyle parçalanan ağaçlar, mezarların üzerine düştü ve birçok mezarda hasar oluştu. Yine Çamyuva Mahallesi'nde bulunan bazı seralar, kullanılamaz hale geldi. Hortumun geride bıraktığı enkaz, drone ile havadan görüntülendi.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:28 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Kemer, Antalya, Güncel
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