Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor (10)

Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor (10)

1 saat önce

ALANYA'DA HORTUM, SERALARI VURDUAntalya'nın Alanya ilçesinin kırsal bölgesinde bulunan Toslak Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında etkili olan fırtına ve yağışın ardından çıkan hortum seralara zarar verdi.

Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor (10), System.String[]
ALANYA'DA HORTUM, SERALARI VURDU

Antalya'nın Alanya ilçesinin kırsal bölgesinde bulunan Toslak Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında etkili olan fırtına ve yağışın ardından çıkan hortum seralara zarar verdi. 20 üreticiye ait 30 dekarlık domates ve salatalık ekili sera zarar gördü. Çoğu kullanılmaz hale gelen seralardaki ürünlerin de telef olduğu belirtildi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:51 Kaynak: DHA

Alanya, Antalya, Güncel
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