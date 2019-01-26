Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor

Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor

30 dakika önce

ANTALYA'da geçen çarşamba gününden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor, System.String[]
ANTALYA'da geçen çarşamba gününden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Dün öğlen saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış ve fırtına, kent merkezinin yanı sıra Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde de etkili oluyor. Fırtına nedeniyle pek çok yerde ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, tabelalar uçtu.

Gök gürültülü yağış nedeniyle oluşan su birikintileri trafikte bulunan sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışın etkisiyle kent bazı bölgelerine gece boyunca elektrik verilemedi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:28 Kaynak: DHA

Kumluca, Kemer, Antalya, Güncel
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