Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor
30 dakika önce
ANTALYA'da geçen çarşamba gününden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
ANTALYA'da geçen çarşamba gününden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
Dün öğlen saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış ve fırtına, kent merkezinin yanı sıra Kemer
, Kumluca
ve Finike
ilçelerinde de etkili oluyor. Fırtına nedeniyle pek çok yerde ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, tabelalar uçtu.
Gök gürültülü yağış nedeniyle oluşan su birikintileri trafikte bulunan sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışın etkisiyle kent bazı bölgelerine gece boyunca elektrik verilemedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:28 Kaynak: DHA
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