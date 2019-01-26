Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor (2)
22 dakika önce
METEOROLOJİ'DEN FIRTINA VE KAR UYARISIMeteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Antalya'nın doğu ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi.
METEOROLOJİ'DEN FIRTINA VE KAR UYARISI
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Antalya
'nın doğu ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Bugün saat 06.00 sıralarında başlayan yağışın, 27 Ocak Pazar günü saat 06.00'ya kadar devam edeceği kaydedildi. Kent merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli yağmurla birlikte fırtınanın etkili olacağı kaydedilen açıklamada, rüzgarın güney yönünden saatte 70 ila 100 kilometre hızla eseceği vurgulandı. Açıklamada vatandaşların sel, su baskını
, yıldırım, soba zehirlenmesi ve çatı uçmalarına karşı dikkatli olmaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:32 Kaynak: DHA
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