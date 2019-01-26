Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor (5)

Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor (5)

48 dakika önce

ANTALYA'DA BU KEZ DOĞU İLÇELERİ İÇİN UYARIAntalya'da olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor (5), System.String[]
ANTALYA'DA BU KEZ DOĞU İLÇELERİ İÇİN UYARI

Antalya'da olumsuz hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 'Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli yağış ve fırtına' uyarısı yaptı. Bugün öğleden sonra başlaması beklenen kuvvetli yağış ve fırtınanın, Pazar gecesi saat 03.00'e kadar süreceği belirtildi. Uyarıda, şöyle denildi:

"Antalya çevrelerinde gece saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli yağışların, Antalya il merkezi ve batı ilçelerinde etkisini kaybederek, aralıklı sağanak yağışların devam edeceği beklenmektedir. Öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinde(Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş) Pazar gece saatlerine kadar yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(50-75 kg/m²) olacağı tahmin edilmektedir. Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağışla birlikte Cumartesi akşam saatlerine kadar rüzgarın da güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde(60-90 km/saat) eseceği beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."  

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:23 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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