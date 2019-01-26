Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor (6)

VALİ KARALOĞLU: HORTUM, 2 UÇAK VE 1 POLİS HELİKOPTERİNE ZARAR VERDİAntalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hortumun zarar verdiği Antalya Havalimanı'nda son durumu inceledi.

VALİ KARALOĞLU: HORTUM, 2 UÇAK VE 1 POLİS HELİKOPTERİNE ZARAR VERDİ



Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, hortumun zarar verdiği Antalya Havalimanı'nda son durumu inceledi. Vali Münir Karaloğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimize geçmiş olsun, milletimize geçmiş olsun. Üç gündür Antalya'da beşinci hortum vakasını bugün saat 10.58 civarında Antalya merkez havaalanımızı da içine alacak şekilde yaşadık. Saatte 133 kilometre hızla güney yönlerinden esen bir fırtına ve hortum oluştu. Havalimanımızda maalesef 2 otobüsümüz, 1 minibüsümüz, 2 merdivenimiz devrildi. 2 uçakta ve 1 polis helikopterinde de kısmi hasarlar oluştu" dedi.



12 YARALI HASTANELERE SEVK EDİLDİ



Havalimanında yolcu otobüslerindeki yolcuların da içerisinde bulunduğu 12 yaralı olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, "Yaralılar havaalanından hastanelerimize sevk edildi. Bunların içinde hayati tehlikesi olan yok. Sarı ve yeşil kod hastalarımız. Şu anda Antalya Havalimanı hem geliş hem gidiş yönünde hava trafiğine açık. Herhangi bir sorun yok" diye konuştu.



'VATANDAŞLAR UYARILARI DİKKATE ALSIN'



Hava durumuyla ilgili de bilgileri paylaşan Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:



"Meteoroloji müdürlüğümüzden almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda da şu anda havanın ağır kısmının geçtiğini, Antalya'nın doğusuna doğru fırtınanın devam ettiğini, Serik, Manavgat ve Alanya bölgesinde yağışın devam edeceğini ve Antalya merkezde bugün ve yarın sağanak yağışların daha düşük hızla devam edeceğini ifade edebiliriz. Özellikle vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Biz meteorolojiden aldığımız uyarıları, Antalya Valiliği'nin internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarımızda vatandaşlarımıza bildiriyoruz. Vatandaşlarımız bu uyarıları dikkate alsınlar ki mal ve can kayıpları olmadan bu süreci yönetebilelim. Kentte vatandaşımızın oluşan hasarını, zararını, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber bütün arkadaşlarımızla sahada, gidermeye çalışıyoruz. Enerji nakil hatlarında oluşan hasar dolayısıyla Muratpaşa, Aksu, Finike ve Kumluca ilçemizde kısmi olarak enerji veremediğimiz bölgeler var."





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