Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor (9)
45 dakika önce
ANTALYA TOZ BULUTU ALTINDA KALDIAntalya'da öğleden sonra şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından kent merkezi toz bulutu altında kaldı.
ANTALYA TOZ BULUTU ALTINDA KALDI Antalya
'da öğleden sonra şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından kent merkezi toz bulutu altında kaldı. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, Toros Dağları
toz bulutunun arkasında kaldı. Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika
kaynaklı toz taşımının yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağını kaydedildi.
AKSU'DA TEKNE BATTI
Diğer yandan Aksu
Çayı'nda yapımı devam eden 5 metrelik tekne, bağlı bulunduğu iskeleden halat kopması nedeniyle denize doğru sürüklendi. Tekne Aksu Çayı'nın denizle birleştiği noktada battı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:20 Kaynak: DHA
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