Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor (9)

Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor (9)

45 dakika önce

ANTALYA TOZ BULUTU ALTINDA KALDIAntalya'da öğleden sonra şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından kent merkezi toz bulutu altında kaldı.

Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor (9), System.String[]
ANTALYA TOZ BULUTU ALTINDA KALDI

Antalya'da öğleden sonra şiddetli yağış ve fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından kent merkezi toz bulutu altında kaldı. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, Toros Dağları toz bulutunun arkasında kaldı. Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşımının yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağını kaydedildi.

AKSU'DA TEKNE BATTI

Diğer yandan Aksu Çayı'nda yapımı devam eden 5 metrelik tekne, bağlı bulunduğu iskeleden halat kopması nedeniyle denize doğru sürüklendi. Tekne Aksu Çayı'nın denizle birleştiği noktada battı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:20 Kaynak: DHA

Aksu, Antalya, Güncel
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