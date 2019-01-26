Antalya'da Fırtına ve Yağmur Etkili Oluyor (Ek)
1 saat önce
Antalya'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (10)ALANYA'DA HORTUM, SERALARI VURDUAntalya'nın Alanya ilçesinin kırsal bölgesinde bulunan Toslak Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında etkili olan fırtına ve yağışın ardından çıkan hortum seralara zarar verdi.
Antalya
'da fırtına ve yağmur etkili oluyor (10)
ALANYA'DA HORTUM, SERALARI VURDU
Antalya'nın Alanya
ilçesinin kırsal bölgesinde bulunan Toslak Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında etkili olan fırtına ve yağışın ardından çıkan hortum seralara zarar verdi. 20 üreticiye ait 30 dekarlık domates ve salatalık ekili sera zarar gördü. Çoğu kullanılmaz hale gelen seralardaki ürünlerin de telef olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:26 Kaynak: DHA
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