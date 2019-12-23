Antalya'da fırtına yılbaşı festival alanını vurdu - Son Dakika

Antalya'da etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak, yılbaşı hazırlıklarını adeta yerle bir etti. Platformlar ve sandalyeler uçtu, kopan palmiye dalları, yürümekte zorlanan insanları korkuttu. Denizde etkili olan fırtına ise Antalya Yat Limanı'nda dev dalgalar oluşturdu. Denizciler teknelerini ağırlık bağlayarak hasardan ve batmaktan korumaya çalıştı.



Meteoroloji tarafından Antalya için Pazartesi ve Salı günleri kuvvetli fırtına, sağanak ve denizde fırtına beklendiği uyarısında bulunuldu. Valilik tarafından da vatandaşlara ve denizcilere olası felaketlere karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sağanak adeta hayatı durma noktasına getirdi. Şehir merkezinde yeni yıl için oluşturulan alanlar yerle bir oldu. Fırtına ve yağışın etkisiyle 2020 yazılı dev platform devrildi, süs geyiklerinin boynuzları kırıldı, kimi geyik maketlerinin kafası koptu. Belediye ekipleri çatıları ayrılan stantları onarmaya ve yeniden monte etmeye çalıştı.



Sandalyeler yola uçtu



Şehir merkezindeki fırtına ve sağanak yağış, esnaflara da zor anlar yaşattı. Kimi esnaf yağmurdan dükkanını korumak için kapılarını sıkı sıkı kapatırken kimisi de yola fırlayan sandalyelerini toplamaya çalıştı. Durakta otobüs bekleyen vatandaşların önüne uçan sandalyeler rüzgarın etkisiyle yerde metrelerce sürüklendi. Meteorolojinin uyarısından haberdar olmayan ve bir işi için dışarı çıkan bir vatandaş, "Fırtına olacağından haberimiz yoktu, valilikten yapılan açıklamayı da duymadık" dedi.



Yukarıda manzara keyfi, aşağıda tekne koruma mücadelesi



Sağanak yağmura aldırmayan bazı vatandaşlar ise seyir terasından dürbünle Antalya Yat Limanı'nı ve dalgaları izledi, kimi de selfie çekti. Yukarıda manzaranın tadı çıkarılırken aşağıda bulunan tekneler dalgalarda beşik gibi sallandı. Teknelerini korumaya çalışan denizciler sağanak altında zor anlar yaşadı.



Havanın çok sert olduğunu dile getiren kaptanlardan Ahmet, "Biz denizciler alışkınız böyle şeylere. Önlemimizi aldık gerisini Allah'a bıraktık. Gemilerimizi halatlarla bağlayarak müdahale etmeye çalışıyoruz, birbirine çarparak hasar alıp batabilirler" dedi.



Tekneci Onur Şen ise "Dün gece saat 12 itibariyle başlayan bir fırtına oldu, saatte 14 kilometre hızla esiyor. Şuanda gemileri korumaya çalışıyoruz. Gemiler çok önde olduğu için dalgadan ötürü kıyıya çarpıyor. Bu yüzden gemileri ağırlıklarla geriye alıp kıyıya çarpmasını önlüyoruz. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz" ifadelerini kullandı.



"Geceden beri denizde nöbet tutuyoruz"



Mehmet Bakar da limanda bulunan mendireğin yönünün değiştirilerek biraz uzatılmasının kendileri açısından çok faydalı olacağını belirterek, "Bunlar biraz yüksek maliyetli işler ama öyle bir şey yapılsa buradaki herkes yatağında rahat yatabilir. Böyle olduğunda nöbet tutmak zorunda kalıyoruz. Dünyanın en zor işleri madencilik ve denizciliktir. 3-5 saat daha dayanmamız gerekecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu.



Bir başka tekneci ise geceden beri denizde olduklarını ifade ederek, "Limanda nöbet tutuyoruz şu anda, tedbirlerimizi aldık" diye konuştu.



Antalya'da yağış devam ediyor. - ANTALYA