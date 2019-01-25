Antalya'da Fırtınada Ölen Berivan'nın Cenazesi Viranşehir'de Toprağa Verildi -2

ANTALYA'da, ailesiyle birlikte bahçede portakal toplarken şiddetli fırtınada çatıdan uçan parçaların başına çarpması sonucu yaşamını yitiren Berivan Karakeçili'nin (13) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa verildi.

ANTALYA'da, ailesiyle birlikte bahçede portakal toplarken şiddetli fırtınada çatıdan uçan parçaların başına çarpması sonucu yaşamını yitiren Berivan Karakeçili'nin (13) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa verildi.



Mevsimlik tarım işçiliği yapan Karakeçili Ailesi, geçen ay çalışmak için Antalya'nın Kumluca ilçesine gitti. Narenciye işinde çalışan aile ve kızları Berivan Karakeçili, dün bahçede portakal toplarken şiddetli fırtına çıktı. Fırtınada çatıdan uçan parçalar, Berivan'ın başına çarptı. Ağır yaralanan Berivan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Berivan Karakeçili'nin cenazesi, Kumluca Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bu sabah saatlerinde Viranşehir'e getirilen Berivan'ın cenazesi, kılınan öğle namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. - Şanlıurfa

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