Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fırtınada Ölen Berivan'nın Cenazesi Viranşehir'de Toprağa Verildi -2

Antalya'da Fırtınada Ölen Berivan'nın Cenazesi Viranşehir'de Toprağa Verildi -2

15 dakika önce

ANTALYA'da, ailesiyle birlikte bahçede portakal toplarken şiddetli fırtınada çatıdan uçan parçaların başına çarpması sonucu yaşamını yitiren Berivan Karakeçili'nin (13) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa verildi.

Antalya'da Fırtınada Ölen Berivan'nın Cenazesi Viranşehir'de Toprağa Verildi -2, System.String[]
ANTALYA'da, ailesiyle birlikte bahçede portakal toplarken şiddetli fırtınada çatıdan uçan parçaların başına çarpması sonucu yaşamını yitiren Berivan Karakeçili'nin (13) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa verildi.

Mevsimlik tarım işçiliği yapan Karakeçili Ailesi, geçen ay çalışmak için Antalya'nın Kumluca ilçesine gitti. Narenciye işinde çalışan aile ve kızları Berivan Karakeçili, dün bahçede portakal toplarken şiddetli fırtına çıktı. Fırtınada çatıdan uçan parçalar, Berivan'ın başına çarptı. Ağır yaralanan Berivan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Berivan Karakeçili'nin cenazesi, Kumluca Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Bu sabah saatlerinde Viranşehir'e getirilen Berivan'ın cenazesi, kılınan öğle namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:26 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Karakeçili, Viranşehir, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hortumda Kaybolan Buse'nin Babası Dakikalar Önce 'Gelmeyin' Diye Uyarmış Muhtarların Silahlı Seçim Kavgasında 4 Kişi Yaralandı

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı Antalya'daki Hortum Sonrası Kaybolan Buse'nin Küpesi ve Çantası Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 15:41:53. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fırtınada Ölen Berivan'nın Cenazesi Viranşehir'de Toprağa Verildi -2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]