Antalya'da fırtınanın neden olduğu hasarın yaraları sarılmaya çalışılıyor - Son Dakika

Antalya'da fırtınanın neden olduğu hasarın yaraları sarılmaya çalışılıyor

20.10.2020 12:13
Antalya'da fırtınanın neden olduğu hasarın yaraları sarılmaya çalışılıyor, System.String[]

Antalya'da bir kişinin ölümüne, tarım arazileriyle seraların zarar görmesine neden olan kuvvetli yağış, dolu ve fırtınanın yol açtığı hasarın yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Antalya'da bir kişinin ölümüne, tarım arazileriyle seraların zarar görmesine neden olan kuvvetli yağış, dolu ve fırtınanın yol açtığı hasarın yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Özellikle Kum ve Kavakköy mahallelerindeki seralar ile portakal bahçelerinde etkili olan kuvvetli yağış, dolu ve fırtınayla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kumluca Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede oluşturulan 7 ekip, hasar tespit çalışması yapıyor.

Sabahın erken saatlerinde seralarına gelen çiftçiler, temizlik ve onarım çalışmalarına başladı.

Kum Mahallesi'ndeki Kabaarmut Camisi minaresinin, Ramazan Yaraş'a ait seranın üzerine devrilmesi sonucu çökme meydana geldiği belirlendi.

Kumluca'da servis aracı beklerken bulunduğu durağın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki Gülseren Çiçek'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere memleketi Mardin'e götürüldü.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Gökçe, ilçede cam ve plastik seralarda büyük zararın olduğunu söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının hızla yapıldığını ifade eden Gökçe, "İlçede yaklaşık 3 bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi. Portakal ve meyve bahçelerindeki zarar da tespit edilmeye çalışılıyor. Çalışkan çiftçimiz hızlı şekilde devletin desteğiyle bahar döneminde yeniden üretime geçecektir. Üretime başlandığı bir dönemde bu felaket oldu. Çiftçimizin zararlarının giderileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Serasında zarar oluşan Ramazan Yaraş ise birkaç gün sonra salatalık ekmeye hazırlanırken olayın gerçekleştiğini belirterek, "Yaklaşık 300 bin liralık zararımız var. Dolu sırasında hortum da çıktı. Minare gözümüzün önünde devrildi. Neredeyse altında kalıyorduk. Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz." dedi.

Portakal, Antalya, Kumluca, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da fırtınanın neden olduğu hasarın yaraları sarılmaya çalışılıyor - Son Dakika

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