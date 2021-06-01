Antalya'da fotoğraf çekmek için gittiği dağlık bölgede kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Antalya'nın Kemer ilçesinde 8 gün önce fotoğraf çekmek için dağlık bölgeye çıktıktan sonra haber alınamayan kişinin bulunması için ekiplerin arama çalışması sürüyor.

Ulupınar Mahallesi'nde Çıralı Sahili yakınındaki bir turistik tesisten 24 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra fotoğraf çekmek için gittiği dağlık alanda kaybolduğu bildirilen Mustafa Yıldırım için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Bölge; JAK, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından drone ve iz sürme köpeklerinin de yardımıyla taranıyor. Ekipler, bugünkü çalışmalarda Maden Koyu ile Tekirova arasında yoğunlaştı.

Maden Koyu'ndaki aramalar sırasında ekiplerle karşılaşan 3 kampçının, Mustafa Yıldırım ile kaybolmadan kısa süre önce karşılaştıklarının bilgisini verdiği öğrenildi. Kampçıların, "Burası çok uzak geldi. Çıralı yerine Tekirova'ya geçerek oradan da otostopla kamp alanına geçerim." dediğini aktardıkları bildirildi.