Antalya'da "fotokapanlı" uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:06 Kaynak: AA
'nın Gazipaşa
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Çığlık Mahallesi Dere mevkisinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren kişinin tespit edilebilmesi için bölgeye fotokapan yerleştirildi. Görüntüler incelendiğinde ise şüphelinin K.Y. olduğu tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 10 kilogram kubar esrar, zanlının evinde kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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