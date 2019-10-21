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Antalya'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

27 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındıAlanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Antalya'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe merkezinde farklı adreslere düzenlenen operasyonda N.N, Z.I, A.S. ve A.K. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında aranan O.O. adlı bir kişinin de cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.


Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:16 Kaynak: AA
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