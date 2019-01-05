Antalya'da Fuhuş Operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu 2 kadın tutuklandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Kırgızistan
uyruklu 2 kadın tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi
'nde ikamet eden Kırgız vatandaşı F.K'nin, yine Kırgızistan uyruklu şüpheliler A.K. ve K.Z. tarafından fuhşa zorlandığı ve darbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri tarafından A.K. ve K.Z. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kadın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:47 Kaynak: AA
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