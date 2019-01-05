Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fuhuş Operasyonu

Antalya'da Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu 2 kadın tutuklandı.

Antalya'da Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu 2 kadın tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde ikamet eden Kırgız vatandaşı F.K'nin, yine Kırgızistan uyruklu şüpheliler A.K. ve K.Z. tarafından fuhşa zorlandığı ve darbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri tarafından A.K. ve K.Z. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kadın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:47 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı

Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır Hakkında Soruşturma Başlatıldı Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 18:17:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fuhuş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]