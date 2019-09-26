Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerindeki bazı ev ve otellere operasyon düzenledi.

Operasyonda fuhşa zorlandığı tespit edilen 7 kadın kurtarıldı.

Kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen 7 kişi de gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.