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Antalya'da fuhuş operasyonu

59 dakika önce

Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

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Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerindeki bazı ev ve otellere operasyon düzenledi.

Operasyonda fuhşa zorlandığı tespit edilen 7 kadın kurtarıldı.

Kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen 7 kişi de gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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