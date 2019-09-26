Antalya'da fuhuş operasyonu
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Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:06 Kaynak: AA
Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerindeki bazı ev ve otellere operasyon düzenledi.
Operasyonda fuhşa zorlandığı tespit edilen 7 kadın kurtarıldı.
Kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen 7 kişi de gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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