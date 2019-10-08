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Antalya'da fuhuş operasyonu

59 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandıSerik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli ülkelerden iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınlara fuhuş...

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Antalya'nın Serik ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli ülkelerden iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Serik merkezde 4 ev, 3 araç ve bir otele eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şebekenin fuhuşa zorladığı iddia edilen 2 kadın ise gözetim altına alınarak Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında suç geliri olduğu değerlendirilen 860 lira lira ile çok sayıda cep telefonuna da el konuldu.

Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:06 Kaynak: AA
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