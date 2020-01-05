Antalya'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da fuhuş operasyonu - Son Dakika

Antalya'da fuhuş operasyonu

6 saat önce

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, zorla fuhuşa sürüklendiği iddia edilen 4 Gürcistan, 1 Moldova vatandaşı olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

Antalya'da fuhuş operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, zorla fuhuşa sürüklendiği iddia edilen 4 Gürcistan, 1 Moldova vatandaşı olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheliler E.A'nın ve A.S'nın Türkiye'ye getirdikleri yabancı uyruklu kadınları, Finike'de işletmeciliğini yaptıkları otel ve otele ait müzikholde konsomatris olarak çalıştırdıkları, aynı zamanda para karşılığında fuhuşa zorladıkları tespit edildi.


Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ekipler tarafından söz konusu adrese baskın düzenlendi. 4 Gürcistan, 1 Moldova vatandaşı olmak üzere toplam 5 yabancı uyruklu kadın fuhuştan kurtarıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Finike, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 06:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: "Transfer talebimiz var ama limitler var"
Arda Turan, Başakşehir'in kamp kadrosunda yer almadı Ruhsatsız dişçi muayenehanesinde 1620 mermi ele geçti: 6 gözaltı Son Dakika: ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin oylama Irak Meclisi'nde kabul edildi

Son Dakika Haberleri
00:34 Klozet kapağını açan şahıs, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı! Telefonuna sarıldı - Son Dakika Haber
00:22 Kuşadası'nda kız öğrenci yurdunda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika Haber
00:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi kınayan Suudi Arabistan'a: Asla kale almıyoruz - Son Dakika Haber
00:18 5 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:11 Erzincan'da kadınların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika Haber
00:05 Amerika'ya dünya çapındaki saldırılar devam ediyor! Son saldırıda 1'i asker olmak üzere 3 Amerikalı öldü, 2 Amerikalı yaralandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 00:40:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]