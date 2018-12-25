Son Dakika Haberleri: Antalya'da Fuhuş Operasyonu: 9 Gözaltı

Antalya'da Fuhuş Operasyonu: 9 Gözaltı

1 saat önce

Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına aldı, fuhşa zorlanan 8 kadın ise kurtarıldı.

Antalya'da Fuhuş Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına aldı, fuhşa zorlanan 8 kadın ise kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Finike ve Kumluca ilçelerinde fuhuş operasyonu düzenledi. Birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 8 kadını kurtarırken, 9 kişiyi de gözaltına aldı. Antalya'ya getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:20 Kaynak: İHA

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