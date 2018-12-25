Antalya'da Fuhuş Operasyonu: 9 Gözaltı
1 saat önce
Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına aldı, fuhşa zorlanan 8 kadın ise kurtarıldı.
Antalya
'nın Finike
ve Kumluca
ilçelerinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına aldı, fuhşa zorlanan 8 kadın ise kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri Finike ve Kumluca ilçelerinde fuhuş operasyonu düzenledi. Birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 8 kadını kurtarırken, 9 kişiyi de gözaltına aldı. Antalya'ya getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:20 Kaynak: İHA
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