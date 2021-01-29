Antalya'da fuhuş operasyonu kapsamında 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da fuhuş operasyonu kapsamında 10 şüpheli tutuklandı

29.01.2021 17:27
Antalya'da fuhuş operasyonu kapsamında 10 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlı tutuklandı.

İl ve İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, Side Mahallesi'nde yurt dışından getirilen kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Kadınların iyi iş imkanı, çok para kazanma ve tüm ihtiyaçlarının karşılanması vaadiyle getirildiği ancak borçlandırılıp fuhşa zorlandıkları tespit edildi.

Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 1'i Kırgızistan uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, 12 kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ???????

Side Mahallesi, Manavgat, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da fuhuş operasyonu kapsamında 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti Seda Bakan Shakira dansıyla hayranlarını mest eti Galatasaray DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı! Cumartesi günü İstanbul'da Bir hafta önce iş başvurusu yaptığı hastaneye gelen doktor, meslektaşını öldürdükten sonra intihar etti Galatasaray, Mbaye Diagne'nin takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı
Tuğba Özay'ın fobik paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı Tuğba Özay'ın fobik paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı         
17:26
Beşiktaş, Gervinho'yu transfer etmek istiyor Beşiktaş, Gervinho'yu transfer etmek istiyor         
17:12
Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti         
16:47
Diyetisyen Tuğçe Çeşmeli uyardı: Çocuklar 'tek tıkla' zararlı olan pek çok yiyeceğe kolayca ulaşabiliyor Diyetisyen Tuğçe Çeşmeli uyardı: Çocuklar 'tek tıkla' zararlı olan pek çok yiyeceğe kolayca ulaşabiliyor         
16:11
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü! Çiçekçi 5 gençten 2'si öldü, 3'ü yaralandı Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü! Çiçekçi 5 gençten 2'si öldü, 3'ü yaralandı         
15:30
Davutoğlu'ndan kendisi için Davutoğlu'ndan kendisi için "Açıklasaydık insan içine çıkamazdı" diyen Bahçeli'ye videolu mesaj: Hodri meydan         
15:12
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var         
14:11
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti         
12:08
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 17:48:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da fuhuş operasyonu kapsamında 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei