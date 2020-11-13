Antalya'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

13.11.2020 15:25
Antalya'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, insan ticareti, fuhşa aracılık etmek ve yer sağlamak suçlarından gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, insan ticareti, fuhşa aracılık etmek ve yer sağlamak suçlarından gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Side Mahallesi'nde bir apart otelde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı, yabancı uyruklu 3 kadın korumaya alındı.

Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise "insan ticareti" ve "fuhşa aracılık etmek ve yer sağlamak" suçlarından tutuklandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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