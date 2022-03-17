Antalya'da fuhuş operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da fuhuş operasyonunda bir zanlı yakalandı

17.03.2022 12:58
Antalya'da fuhuş operasyonunda bir zanlı yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şubesi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çolaklı ve Evrenseki mahallerinde bazı yabancı uyruklu kadınların şantaj yapılarak fuhşa zorlandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda şüpheli M.Y. gözaltına alındı.

Fuhşa zorlandığı öne sürülen yabancı uyruklu R.N. ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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