Antalya'da fuhuş ve kumar operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da düzenlenen fuhuş ve kumar operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar ve fuhuş suçuyla mücadele kapsamında Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda hamam, sauna ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren 2 iş yerinde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahvehane olarak faaliyet gösteren iki iş yerinde 2 kişiye "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Ofis olarak kullanılan adreste yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu, kurusıkı tabanca, şarjör, 40 fişek, pompalı tüfek, 3 özel yapım bıçak ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.