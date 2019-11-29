Son Dakika Haberleri: Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
Son Dakika Güncel Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza - Son Dakika

Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza

4 dakika önce

Antalya'da düzenlenen operasyonda evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine "1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet" suçundan 29 bin 410 TL idari para cezası uyguladı.

Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza, System.String[]

Antalya Emniyet Müdürlüğü, aralarında hamam-sauna ve masaj salonunun da bulunduğu fuhuş yuvalarına operasyon düzenledi. Operasyonda 27'si yabancı 125 kadının fuhuş yaptığı tespit edildi. Operasyonlar sonucu 'Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek' suçundan 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 6 kişi tutuklandı.

YABANCI UYRUKLU KADINLAR SINIR DIŞI EDİLECEK

Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, kent merkezinde 6 Ağustos ve 13 Ekim tarihleri arasında fuhşa yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 27'si yabancı 125 kadının fuhuş yaptığı tespit edildi. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yine adli işlemler kapsamında cumhuriyet savcısının talimatıyla 36 şüpheli şahıs hakkında "Fuhşa Teşvik, Aracılık ve Yer Temin Etmek" suçundan işlem yapılıp, 6 şüpheli Antalya Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

MÜLK SAHİBİNE 29 BİN LİRA CEZA

Operasyonlar sonucunda gizli fuhuş yeri olarak kullanıldığı tespit edilen 5 hamam-sauna ve masaj salonu 450 gün, 1 pansiyon 30 gün, 2 spa merkezi 120 gün ve 49 ev bin 920 günlüğüne kapatıldı. Ayrıca günübirlik ev olarak kullanıldığı tespit edilen 2 adreste de fuhuş yapıldığı ve konaklayan kadınların kimlik bildirimlerinin yapılmadığını tespit eden ekipler, ilgili mülk sahibine "1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet" suçundan 29 bin 410 TL idari para cezası uyguladı.

Antalya, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:48 Kaynak: İHA
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