Son Dakika Haberleri: Antalya'da Futgolf Grand Final Turnuvası heyecanı
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Antalya'da Futgolf Grand Final Turnuvası heyecanı

6 saat önce

Ülkemizin en büyük futgolf oluşumu Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nin düzenlediği Ford Store Bilaller Antalya Futgolf Grand Final Turnuvası'nda 80 katılımcı birbirinden değerli ödüller için sahaya çıkıyor.

Antalya'da Futgolf Grand Final Turnuvası heyecanı, System.String[]

Ülkemizin en büyük futgolf oluşumu Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nin düzenlediği Ford Store Bilaller Antalya Futgolf Grand Final Turnuvası'nda 80 katılımcı birbirinden değerli ödüller için sahaya çıkıyor.


Turnuva sonunda 7 etaplı Türkiye Şampiyonası'nın kazananı da belli olacak. Daha önce katılımcılar 2 kez Ataşehir Golf Club'ta, 2 kez Kuşadası Golf Club'ta 2 kez de Bodrum Golf Club'ta kozlarını paylaşmıştı. Antalya'daki son ayakla birlikte şampiyon da ödülüne kavuşacak.


Türkiye'nin en büyük futgolf oluşumu Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nin düzenlediği turnuvanın programı ise şu şekilde:


13 Aralık Cuma


09.00-17.00 Serbest antrenman


21.00 Oyunculara brifing ve dörderli gruplar için kura çekimi


14 Aralık Cumartesi


10.30 Oyunların başlaması


14.00 Oyunların bitişi


15 Aralık Pazar


09.30 Oyunların başlaması


13.00 Oyunların bitişi


13.00-15.00 Barbekü partisi


13.30-14.30 Ödül töreni


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR


Türkiye, Antalya, Aralık, Ford, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:57 
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