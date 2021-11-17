Antalya'da galericiyi öldürdükleri öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Antalya'da kiraladığı 2 aracın bozulduğu ve kendisine yeni araç verilmediği iddiasıyla galericiyi silahla öldürdüğü öne sürülen 3 sanık hakim karşısına çıktı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Umut D, Baran A. ve Yusuf Mert A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanıklardan Umut D, kimseyi öldürmediğini ileri sürdü.

Failin Baran A. olduğunu, kendisinin de suçlamayı kabul ettiğini savunan Umut D, "Olayın faili değilim, olay sırasında arabadaydım. Trafikte ilerlerken Baran karşı tarafın aracını gördü ve arabadan indi. Daha sonra 2 el silah sesi duydum. Her şey bir anda oldu, beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Sanık Baran A, arkadaşı Umut D'nin kiraladığı aracı birkaç defa kullandığını, her seferinde araç kendisindeyken arızalandığını belirtti.

Arabanın tamir masrafını karşılamak için Deniz S'yi aradıklarını kaydeden Baran A. "Deniz abi bize küfür edince zoruma gitti. Arabayla giderken ışıklarda bir aracın içinde Mesut ve yanında Deniz ağabeyi gördüm. İçinde bulunduğum araçtan inerek Deniz ve Mesut ağabeylerin içinde bulunduğu araca bir el ateş ettim ve kaçtım." diye konuştu.

Mesut Bağdınlı'ya zarar verme niyetinin olmadığı iddiasını paylaşan Baran A, suçlamaları kabul ettiğini ve yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Sanık Yusuf Mert A. ise cinayetle bir ilgisinin olmadığını ifade ederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 9 Haziran'da trafikte araç içerisinde bulunan galerici Mesut Bağdınlı'nın öldürülmesiyle ilgili sanıklar Umut D, Baran A. ve Yusuf Mert A. hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye" teşebbüs suçundan iddianame hazırlanmıştı.