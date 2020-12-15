Gasp girişimine uğrayan 76 yaşındaki kişi yaralandı - Son Dakika

Polis ekipleri, eşkallerini belirledikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Babat'a müdahale etti.

Babat'ın arkasına sert bir cisimle vuran şüpheliler, çevredekilerin müdahalesi üzerine cep telefonunu alamadan kaçtı.

Muratpaşa ilçesi, Memurevleri Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymak için yürüyerek evine giden 76 yaşındaki Naci Babat'ın elindeki cep telefonu kimliği belirsiz 2 kişi tarafından gasbedilmeye çalışıldı.

Antalya 'da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından cep telefonu gasbedilmeye çalışılan 76 yaşındaki kişi, darbedildi.

Kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı, bir de dalga geçti: Zeki Müren de izleyecek mi?