Son Dakika Haberleri: Antalya'da Gasp İddiası

Antalya'da Gasp İddiası

1 saat önce

Antalya'da bir market zincirinin şubesine giren kar maskeli saldırganın, kasiyeri tabancayla tehdit ederek kasadaki yaklaşık 2 bin 500 lirayı alarak kaçtığı öne sürüldü.

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Antalya'da bir market zincirinin şubesine giren kar maskeli saldırganın, kasiyeri tabancayla tehdit ederek kasadaki yaklaşık 2 bin 500 lirayı alarak kaçtığı öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hurma Mahallesi Boğaçayı Caddesi Kıldıran Apartmanı'nın zemin katındaki bir market zincirinin şubesine giren kar maskeli şüpheli, kasiyer Gülsüm Çetin'e (29) silah çekip, kasadaki paraları istedi. Saldırgan, kasadaki yaklaşık 2 bin 500 lirayı alarak kaçtı.

Çetin'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi, ara sokaklarda gözden kaybolduğu belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen gasp bürosu ekipleri, şüphelinin soygundan 5 dakika önce marketin önünde keşif yaptığını belirledi.

Polisin ifadesine başvurduğu kasiyer Gülsüm Çetin'in, şüphelinin düzgün şiveli bir erkek olduğunu, cebinden siyah renkte bir tabanca çıkarıp "Oyalanma, kasayı boşalt" diyerek kasayı açtırdığını, yaklaşık 2 bin 500 lirayı alarak kaçtığını, ara sokakta gözden kaybolduğunu söyledi.

Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:15 Kaynak: AA

Antalya, 3. Sayfa
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