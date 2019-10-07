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Antalya'da gasp iddiası

13 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir çocuğun cep telefonunu gasbettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir çocuğun cep telefonunu gasbettiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, 10 Temmuz akşamı Alanya Keykubat Bulvarı'nda bulunan parkta dolaşan 13 yaşındaki M.G'nin cep telefonu Barış B. (22) tarafından gasbedildi.

M.G'nin ailesinin polise şikayeti üzerine, Alanya Cumhuriyet Savcılığınca telefon dinlemesi kararı alındı.

Gasbedildiği iddia edilen telefonu bir süre kullanmaya başlayan şüpheli, yaklaşık 3 ay sonra Güllerpınarı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, gasp ve yağma suçlarından tutuklandı.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:52 Kaynak: AA
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