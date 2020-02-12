Antalya'da gasp iddiası - Son Dakika

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Antalya'da gasp iddiası

6 saat önce

Antalya'da bir kişiyi evinde gasbettikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

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Antalya'da bir kişiyi evinde gasbettikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.


Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde yaşayan H.T, daha önceden tanıştığı E.T. isimli kadının evinde görüşme isteğini kabul etti.

İddiaya göre, E.T'nin ardından eve zorla giren iki kişi, H.T'yi yatak odasına götürüp darbettikten sonra 480 lirasını alarak kaçtı.

H.T'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler E.T, A.A ve B.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada H.T'ye ait olduğu değerlendirilen 395 lira ve bıçak ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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