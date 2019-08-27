Antalya'da gasp şüphelilerine yakınlarından 'arkandayız oğlum' telkini

ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz temmuz ayında 5 gün arayla iki ayrı marketten silahlı kask ve kar maskesiyle gasp gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Polis şüphelileri yakalamak için 240 iş yeri, 300 motosiklet incelemesi yaptı. Yakınları şüphelilerden birine" Arkandayız oğlum" dediği görüldü.

5 bin 600 cep telefonu

Kepez ilçesi Göçerler ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde geçtiğimiz temmuz ayının 5'i ile 10'unda iki ayrı marketten gasp olayının gerçekleşmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Bölgedeki 240 iş yeri ve MOBESE sisteminden görüntüleri inceleyen ekipler iki olayın, kırmızı renkli bir motosikletle gerçekleştirildiğini, şüphelilerin olay anında kask ve kar maskesi kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin yüzlerinin kapalı olası nedeniyle polis olayda kullanılan motosikletin marka ve modeline yönelik 300 motosikleti inceledi. Olayda kullanılan motosiklet tespit edilip, şüpheliler takibe alındı. Yaklaşık 50 gün süren detaylı araştırmalar sonucu M.Ö. Ü.Ö ve Ü.E.T isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada olaylarda kullandıkları 1 kuru sıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve fişekler ile olay anında giydikleri kıyafetler, kask, kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi. Şüphelilerin iki ayrı marketten toplamda 5 bin 600 lira para ce cep telefonu aldıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler silahlı yağma olayından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüphelilerin adliyeye sevki sırasında bir yakınının, "Arkandayız oğlum "diye seslendi. Şüphelilerden biri de "Çekme, yarışmacı arkadaşlarına başarılar dilerim" dediği görüldü.