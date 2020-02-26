Antalya'da gasp ve şantaj iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da gasp ve şantaj iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'da gasp ve şantaj iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Antalya'da bir kişiye şantaj yapıp cep telefonunu ve banka kartlarını gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Antalya'da gasp ve şantaj iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Antalya'da bir kişiye şantaj yapıp cep telefonunu ve banka kartlarını gasbettikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran H.B.Y, bir evde masaj yapma bahanesiyle elbiselerinin çıkartıldıktan sonra darbedildiğini, görüntülerinin çekilerek cep telefonu ve banka kartlarının alındığını, şantajla 3 bin lira istendiğini öne sürdü.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, eşkalini belirlediği İ.K, G.H.Y ile 18 yaşından küçük Y.E.S ve L.G'yi yakaladı.

Y.E.S'nin üst aramasında H.B.Y'ye ait cep telefonu ele geçirildi.


Olaya karışan Y.E.S. ve L.G, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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