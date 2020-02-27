Antalya'da gasp ve şantaj iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da gasp ve şantaj iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da gasp ve şantaj iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

13 dakika önce

Antalya'da bir kişiye şantaj yapıp cep telefonunu ve banka kartlarını gasbettikleri öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Antalya'da gasp ve şantaj iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, System.String[]

Antalya'da bir kişiye şantaj yapıp cep telefonunu ve banka kartlarını gasbettikleri öne sürülen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.H.Y, Y.E.S. L.G. ve İ.K. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan G.H.Y, Y.E.S ve L.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran H.B.Y, bir evde masaj yapma bahanesiyle elbiselerinin çıkarıldıktan sonra darbedildiğini, görüntülerinin çekilerek cep telefonu ve banka kartlarının alındığını, şantajla 3 bin lira istendiğini öne sürmüş, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Antalya, Banka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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