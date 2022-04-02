Antalya'da gasp ve yaralama olaylarına karışan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Kepez ilçesinde gasp ve yaralama olaylarına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Düdenbaşı Mahallesi'nde ikamet eden B.T'yi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki bir gecekonduya götürerek silahla tehdit ve darbederek 20 bin lirasını zorla aldıkları öne sürülen 6 zanlıdan M.D, K.G, C.G, Ö.A. ve C.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Birçok suçtan sabıkalı oldukları belirlenen şüphelilerin adresleri ve araçlarındaki aramalarda, 2 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D, K.G, C.G. ve Ö.A. "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli yağma ve kasten yaralama" suçlarından tutuklandı. C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya karıştığı ve B.T'nin kız kardeşi L.T'yi darbedip hareket halindeki araçtan iterek yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheli F.K'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.