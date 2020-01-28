Antalya'da gayrimenkul zengini iş insanının öldürülmesi davasında karar - Son Dakika
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Antalya'da gayrimenkul zengini iş insanının öldürülmesi davasında karar

6 saat önce

Antalya'da gayrimenkul zengini iş insanını öldürdükten sonra ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Antalya'da gayrimenkul zengini iş insanının öldürülmesi davasında karar, System.String[]

Antalya'da gayrimenkul zengini iş insanını öldürdükten sonra ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mevlüt Sağlam, Medeni Öztaş, Murat Güneş ve Nihat Yenipınar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar son savunmalarında suçsuz olduklarını, beraat ve tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Murat Güneş ve Medeni Öztaş'ın Asım Bayram'a karşı "Tasarlayarak öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, "nitelikli yağma, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından da toplamda 18 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanık Mevlüt Sağlam'a "konut dokunulmazlığını ihlal, suçu gizleme ve hırsızlık" suçlarından toplamda 8 yıl 7 ay hapis cezası veren heyet, sanık Nihat Yenipınar'ın ise "kasten öldürme, yağma suçuna yardım ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından beraatine hükmetti.

Kepez ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Asım Bayram'ın cesedi, kaybolduktan 49 gün sonra 15 Mart'ta ormanlık alanda parçalara ayrılmış vaziyette gömülü bulunmuştu.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:50 Kaynak: AA
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