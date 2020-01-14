Antalya'da gaz dolum tesisindeki patlamada bir kişi öldü - Son Dakika
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Antalya'da gaz dolum tesisindeki patlamada bir kişi öldü

6 saat önce

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da gaz dolum tesisindeki patlamada bir kişi öldü, System.String[]

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Kırkgöz Sanayi Sitesi'nde bir firmaya ait tıbbi gaz dolum tesisindeki tahliye pompasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Bu sırada tahliye pompasında çalışan Hasan Mermer (50), ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Mermer, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Döşemealtı, Kırkgöz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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