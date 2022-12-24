Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de taziye mesajı yayımlayarak, Lazaloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiasına baş sağlığı diledi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da yayımladığı taziye mesajında, "Antalya'mızın duayen gazetecilerinden, Kanal V ekranlarının sevilen yüzü Ali Orhan Lazaloğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ali Orhan Lazaloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya'nın emektar gazetecisi Ali Orhan Lazaloğlu, 66 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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