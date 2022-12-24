Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyesi 66 yaşındaki Ali Orhan Lazaloğlu, beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Lazaloğlu, vefat etti.
Çalıştığı televizyon kanalının önündeki törenin ardından Lazaloğlu'nun cenazesi Muratpaşa Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından gazeteci Lazaloğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine gönderildi.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı da yayımladığı taziye mesajında, "Antalya'mızın duayen gazetecilerinden, Kanal V ekranlarının sevilen yüzü Ali Orhan Lazaloğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ali Orhan Lazaloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de taziye mesajı yayımlayarak, Lazaloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiasına baş sağlığı diledi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'nın emektar gazetecisi Ali Orhan Lazaloğlu, 66 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika