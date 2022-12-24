Antalya'nın emektar gazetecisi Ali Orhan Lazaloğlu, 66 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'nın emektar gazetecisi Ali Orhan Lazaloğlu, 66 yaşında hayatını kaybetti

24.12.2022 16:32

Antalya'da uzun yıllar gazetecilik yapan ve bir televizyon kanalında program sunan Ali Orhan Lazaloğlu, beyin kanaması geçirmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek taziye mesajı yayımlayarak acı haberi duyurdu.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti üyesi 66 yaşındaki Ali Orhan Lazaloğlu, beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Lazaloğlu, vefat etti.

MEMLEKETİ RİZE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Çalıştığı televizyon kanalının önündeki törenin ardından Lazaloğlu'nun cenazesi Muratpaşa Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından gazeteci Lazaloğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine gönderildi.

Antalyalıları üzen haber! Gazeteci Ali Orhan Lazaloğlu vefat etti

VALİ YAZICI'DAN TAZİYE MESAJI

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da yayımladığı taziye mesajında, "Antalya'mızın duayen gazetecilerinden, Kanal V ekranlarının sevilen yüzü Ali Orhan Lazaloğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ali Orhan Lazaloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Antalyalıları üzen haber! Gazeteci Ali Orhan Lazaloğlu vefat etti

"HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DERİN BİR ÜZÜTÜYLE ÖĞRENDİM"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de taziye mesajı yayımlayarak, Lazaloğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiasına baş sağlığı diledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Duayen gazeteci Ali Orhan, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı Duayen gazeteci Ali Orhan, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı Gazeteci Ali Orhan Lazaloğlu hayatını kaybetti Gazeteci Ali Orhan Lazaloğlu hayatını kaybetti

Münir Karaloğlu, Muratpaşa, Ali Orhan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'nın emektar gazetecisi Ali Orhan Lazaloğlu, 66 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:20 Kanser tedavisi gören Christoph Daum, son halini paylaşarak çağrıda bulundu: Yeni yıl mesajım; kanser için önlem alın
16:06 Güzel oyuncu Elçin Sangu, Çöp Adam dizisinde söylediği şarkıyla izleyicilerden tam not aldı
15:52 Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu için, "Baba oğul gibiyiz" sözlerini hedef aldı: Biz bu olan bitenlere 'zillet' demeyelim de ne diyelim?
15:47 Demet Akalın, Survivor 2023 kadrosunu beğenmedi: Gerçek Survivor ne zaman?
15:39 Antalya'nın emektar gazetecisi Ali Orhan Lazaloğlu, 66 yaşında hayatını kaybetti
15:37 Hatayspor, sahasında Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı
15:18 Konya'da kan donduran cinayet! İki kızını öldüren baba polise teslim oldu, işte ilk sözleri
15:04 Traktörle bahçesini süren çiftçinin korkunç sonu! Cansız bedenini akrabaları buldu
15:07 Ekrem İmamoğlu için toplanan başkanların bildirisinde dikkat çeken Kılıçdaroğlu detayı: Sonuna kadar güveniyoruz
15:01 Kurtların saldırdığı dağ keçisi, koyun sürüsüne karışarak canını kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2022 16:36:15. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'nın emektar gazetecisi Ali Orhan Lazaloğlu, 66 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement