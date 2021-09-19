ANTALYA'DA GAZİLER GÜNÜ TÖRENİ - Son Dakika

ANTALYA'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi Başkanvekili Esat Tonguç, 'Adına vatan dediğimiz bu toprak parçasının nasıl ve hangi bedeller ödenerek ve kimlerle nasıl mücadele edilerek elde edildiğini gençlerimize ve unutanlar ile unutturmak isteyenlere anlatmalıyız" dedi.

Antalya'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Dirgen Özdemir, Başsavcı Halil İnal, KKTC Antalya Konsolosu Cem Topçu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi Başkan Vekili Esat Tonguç ve çeşitli STK'ların temsilcileri katıldı.

Tören, şehit ve gaziler için gerçekleştirilen saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak başlandı. Meydandaki Atatürk Anıtı'na Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi'nin çelenkleri sunuldu.

Çelenk töreninin ardından kürsüye çıkan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi Başkanvekili Esat Tonguç, vatanın her karışında şehit ve gazilerin kanı olduğunu söyledi. Tonguç, 'Bu vatan birilerinin raporlar ve görüşlerinin alınması ile izinle kurulmamıştır. Tam aksine mirası paylaşmak isteyenlerle 'Bana hangi çılgın vuracaktır şaşarım' sözlerinde ifade edilen kora kor mücadele sonucu kurulmuştur. Bu itibarla bugünün anlam ve öneminin, neden kutlandığının herkesçe çok iyi algılanması, anlaşılması ve genç nesillere anlatılması gerekir. Laik, sosyal, demokratik, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin korumak ve sonsuza kadar yaşatmak hepimizin asli görevidir. Adına vatan dediğimiz bu toprak parçasının nasıl ve hangi bedeller ödenerek ve de kimlerle nasıl mücadele edilerek elde edildiğini gençlerimize ve unutanlar ile unutturmak isteyenlere anlatmalıyız" dedi.