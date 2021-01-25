Gaziyi darbettiği öne sürülen baba ile oğlunun tutuklanmamasına tepki - Son Dakika

Gaziyi darbettiği öne sürülen baba ile oğlunun tutuklanmamasına tepki

25.01.2021 13:25

Antalya'da terörle mücadele gazisi Gökhan Koç'u darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra babanın adli kontrol şartıyla serbest kalması, oğlunun ise ev hapsi kararıyla bırakılması tepkiyle karşılandı.

Antalya'da terörle mücadele gazisi Gökhan Koç'u darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra babanın adli kontrol şartıyla serbest kalması, oğlunun ise ev hapsi kararıyla bırakılması tepkiyle karşılandı.

Darbedildiği öne sürülen Koç'un Kepez ilçesindeki evinin önünde toplanan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği üyesi bir grup, şüphelilerin tutuklanmamasına tepki gösterdi.

Gazi Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hukuki mücadelesini tüm şehit yakınları ve gaziler için sürdüreceğini söyledi.

Kendisine destek veren şehit yakınları ve gaziler ile tüm vatandaşlara teşekkür ettiğini dile getiren Koç, "Devlet her zaman gaziler ve şehit yakınlarının yanında oldu. Bu konuda da bizim yanımızda oldu. İnşallah bu gazi ve şehit yakınlarına yapılan son çirkin davranış olsun. Bunların yaşanmaması için bu kişilerin gerekli cezayı alması gerekiyor. Bu kişilerin ceza alması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gazi Koç'un eşi Pınar Koç ise eşinin yanında darbedilmesinin kendisini daha da fazla üzdüğünü belirtti. Korku ve tedirginliklerinin sürdüğünü anlatan Koç, "Tutuklanmasını bekliyorduk. Serbest kalmaları bizi ve gazileri çok üzdü. Umarım hak ettikleri cezayı alırlar." diye konuştu.

MHP Antalya İl Başkan Yardımcısı ve ailenin avukatı Mustafa Kürşad Sert de yaptırımların daha caydırıcı olması gerektiğini kaydetti. Sert, gazi ve şehit yakınlarının yaşadığı sorunların her zaman takipçisi olduklarını vurguladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Ali Kuş ise şiddetin her türlüsünü kınadıklarını belirtti. Kuş, dernek olarak bu olayın takipçisi olacaklarını ve şüphelilerin gerekli cezayı alması gerektiğini ifade etti.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde "asansörde yük taşımayın" uyarısı yaptığı komşusu ve oğlu tarafından 19 Ocak'ta darbedildiğini ileri süren Koç, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Şüpheliler gözaltına alınmış, sulh ceza hakimliğince Z.Y. hakkında ev hapsi kararı verilirken, babası L.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Koç, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşaat malzemesi taşınan asansör arızalanınca komşularımızı uyardım. Aramızda tartışma yaşandı. Eşim Pınar Koç bu sırada Z.Y. tarafından kolundan tutularak çekiştirildi. Eşim de 'Sen bana niye dokunuyorsun?' dedi. Aralarına girerek, müdahale etmek istedim. Elbisemden çekti. Bacaklarım protez olmasından dolayı ayakta duramadım. Yere düştüm. Yere düşmemle babası L.Y. arkamdan sarıldı. Yüzüme diziyle vurarak dişimi kırdı. Yerde 1-1,5 metre sürüklendim." iddialarında bulunmuştu.

Gaziyi darbettiği öne sürülen baba ile oğlunun tutuklanmamasına tepki
Gaziyi darbettiği öne sürülen baba ile oğlunun tutuklanmamasına tepki
Gaziyi darbettiği öne sürülen baba ile oğlunun tutuklanmamasına tepki
Gaziyi darbettiği öne sürülen baba ile oğlunun tutuklanmamasına tepki

Antalya, Kepez, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziyi darbettiği öne sürülen baba ile oğlunun tutuklanmamasına tepki - Son Dakika


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