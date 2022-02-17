Antalya'da gece görüş özellikli yerli ve milli radarlarla denetim - Son Dakika

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik timleri Jandarma Genel Komutanlığınca temin edilen ve ASELSAN tarafından üretilen MEDAR MTS tipi gece görüş özellikli radarları Antalya merkez ve ilçelerinde kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında hızdan kaynaklı trafik kazaları ve bu kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla temin edilen gece görüş sistemli radarlarla gece karanlığında dahi hız ihlalleri tespit edilerek sürücülerin hız yapmaları engelleniyor.

Hem jandarma trafik araçlarında sabit, hem de yol kenarlarına portatif olarak kurulabilen sistemin yapılan denemelerinde hem gece hem de gündüz iyi sonuçlar verdiği tespitle, Antalya merkez ve ilçelerinde Jandarma trafik Timlerince denetimlere başlanarak hız ihlali yapanlara trafik idari para cezası karar tutanakları düzenlenmeye başlandı. - ANTALYA