Üniversiteli genç kız kazada öldü - Son Dakika
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Üniversiteli genç kız kazada öldü

31.08.2022 11:35
Üniversiteli genç kız kazada öldü

Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy hayatını kaybetti.

Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hukuk fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy hayatını kaybetti. Cenazeyi almaya gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, sabaha karşı Döşemealtı ilçesi Antgaz yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden Döşemealtı ilçesine seyir halinde olan R.Y.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı. Korkunç kazada, Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Mine Ersoy (21) camdan fırladı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, Mine'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü R.Y. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Mine Ersoy'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kızlarının cenazesini almaya gelen aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Hukuk Fakültesi, Döşemealtı, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteli genç kız kazada öldü - Son Dakika

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