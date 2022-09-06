Düşen yıldırım yangına neden oldu; 2 hektar orman zarar gördü - Son Dakika
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Düşen yıldırım yangına neden oldu; 2 hektar orman zarar gördü

06.09.2022 14:18
Düşen yıldırım yangına neden oldu; 2 hektar orman zarar gördü

ANTALYA'da, gece yıldırım isabet eden ağaçlar, içten içe yanarak sabah saatlerinde alev aldı.

ANTALYA'da, gece yıldırım isabet eden ağaçlar, içten içe yanarak sabah saatlerinde alev aldı. Havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Korkuteli ilçesinde, dün etkili olan yağış sırasında Yazır Mahallesi Korucak mevkisindeki ormana yıldırım düştü. Gece boyu içten içe yanan ağaçlar, sabah günün ağarmasıyla alev aldı. İhbar üzerine bölgeye ilk müdahale ekibi ile Antalya'dan 2 uçak ve 3 helikopter yönlendirildi. Yangın sabah, havadan ve karadan, yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, 2 hektar alan zarar gördü.Korkuteli Orman İşletme Müdürü Ahmet Keser, "Gece yağan yağmur ve yıldırımlar sonucu 6 ağaç etkilenerek yangın meydana gelmiş. Sabah saatlerinde bölgeden dumanların yükselmesiyle anında müdahale ettik. Ekiplerimizin hızlı müdahaleleriyle büyümeden az zayiatla söndürüldü. 2 uçak ve 3 helikopter havadan, yangın söndürme ekipleri de karadan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında 2 hektarlık orman zarar gördü" dedi.


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Kaynak: DHA

Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düşen yıldırım yangına neden oldu; 2 hektar orman zarar gördü - Son Dakika

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